На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению "Страна.ua", письмо и заявления Зеленского о необходимости встречи с Путиным носят исключительно информационный характер и не означают, что он действительно надеется на встречу.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского не означало, что он действительно надеялся на встречу в Владимиром Путиным, пишет "Страна.ua".
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"И письмо, и другие заявления Зеленского о необходимости личной встречи с Путиным не означает, что он действительно надеется встретиться с президентом России, чтобы о чем-то с ним договориться, а носят исключительно информационный характер", — говорится в публикации.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны также принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения двусторонних договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.