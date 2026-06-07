Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 07.06.2026 (обновлено: 22:39 07.06.2026)
На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину

Зеленский не надеялся на встречу с Путиным, несмотря на свое письмо

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению "Страна.ua", письмо и заявления Зеленского о необходимости встречи с Путиным носят исключительно информационный характер и не означают, что он действительно надеется на встречу.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского не означало, что он действительно надеялся на встречу в Владимиром Путиным, пишет "Страна.ua".
«
"И письмо, и другие заявления Зеленского о необходимости личной встречи с Путиным не означает, что он действительно надеется встретиться с президентом России, чтобы о чем-то с ним договориться, а носят исключительно информационный характер", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:26
Отмечается, что Зеленский таким образом хотел показать, что якобы не Киев тормозит мирный процесс. Также в статье отметили уничижительный тон письма. Предполагается, что оно изначально было написано в расчете на отрицательный ответ российского лидера.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны также принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения двусторонних договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
СМИ раскрыли, как Зеленский отреагировал на заявление Путина
6 июня, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала