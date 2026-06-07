В бюджет Украины не заложили повышение зарплат военным, заявили в Раде

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В проекте изменений в бюджет Украины, голосование по которым должно состояться в Верховной раде на следующей неделе, не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным, сообщил в воскресенье депутат Рады Ярослав Железняк.

По словам депутата, на следующей неделе в украинском парламенте состоится голосование за изменения в бюджет страны на 2026 год.

"Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен (678 долларов – ред.). Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги. Даже по сравнению с прошлым годом по-прежнему остается дефицит. То есть, даже чтобы заплатить на уровне прошлого года, нужно будет еще поискать деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.