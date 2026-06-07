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В бюджет Украины не заложили повышение зарплат военным, заявили в Раде - РИА Новости, 07.06.2026
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16:02 07.06.2026
В бюджет Украины не заложили повышение зарплат военным, заявили в Раде

Железняк: в бюджет Украины не заложили обещанное Зеленским повышение зарплат ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В проекте изменений в бюджет Украины на 2026 год не заложено обещанное увеличение зарплат военным.
  • В бюджете остается норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам СБУ.
  • На понедельник запланировано заседание комитета, где будут рассматриваться 1865 правок, при этом на встрече с Владимиром Зеленским депутатам рекомендовано отклонить почти все правки.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В проекте изменений в бюджет Украины, голосование по которым должно состояться в Верховной раде на следующей неделе, не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным, сообщил в воскресенье депутат Рады Ярослав Железняк.
По словам депутата, на следующей неделе в украинском парламенте состоится голосование за изменения в бюджет страны на 2026 год.
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"Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен (678 долларов – ред.). Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги. Даже по сравнению с прошлым годом по-прежнему остается дефицит. То есть, даже чтобы заплатить на уровне прошлого года, нужно будет еще поискать деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Железняка, в документе изменений в бюджет остается норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам службы безопасности Украины (СБУ).
"Наверное, чтобы еще лучше Telegram-каналы координировали", - прокомментировал Железняк в своем Telegram-канале.
По информации Железняка, на понедельник запланировано заседание комитета, где будут рассматриваться 1865 правок. По его словам, в пятницу состоялась встреча "малой" фракции партии "Слуга народа" с Владимиром Зеленским по повестке дня, на которой он, по словам Железняка, сказал депутатам отклонить почти все правки.
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