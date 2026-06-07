Социолог спрогнозировал повышение пенсионного возраста на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию.

Общие естественные потери населения Украины за 2027–2052 годы составят 5,2–7,1 миллиона человек, даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции.

К 2052 году размеры группы трудоспособного населения на Украине могут сократиться до 9,5–11,9 миллиона, что будет в 1,9–2,3 раза ниже показателя 2022 года.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Согласно ранее публиковавшимся расчетам ученого, общие естественные потери населения Украины за 2027–2052 годы составят 5,2–7,1 миллиона человек, даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции.

"При любом варианте демографической динамики в диапазоне между негативным и позитивным сценариями размеры группы трудоспособного населения на Украине к 2052 году могут сократиться до 9,5–11,9 миллиона, что будет в 1,9–2,3 раза ниже показателя 2022 года, когда он составлял 22,3 миллиона человек", – говорится в статье.

При этом, по его расчетам, во всех прогнозных вариантах группа населения старше 60-ти лет будет превосходить по численности группу детей и подростков до 15 лет в 2,7–3,4 раза.

« "При столь существенном росте демографической нагрузки на работающее население государство будет вынуждено повышать пенсионный возраст, и с большой вероятностью к середине века 65-летней планкой оно не ограничится", – считает Сущий.