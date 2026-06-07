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Социолог спрогнозировал повышение пенсионного возраста на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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07:25 07.06.2026
Социолог спрогнозировал повышение пенсионного возраста на Украине

Социолог Сущий: на Украине могут повысить возраст выхода на пенсию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию.
  • Общие естественные потери населения Украины за 2027–2052 годы составят 5,2–7,1 миллиона человек, даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции.
  • К 2052 году размеры группы трудоспособного населения на Украине могут сократиться до 9,5–11,9 миллиона, что будет в 1,9–2,3 раза ниже показателя 2022 года.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Демографическая нагрузка на работающее население Украины может вынудить государство повысить возраст выхода на пенсию, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Согласно ранее публиковавшимся расчетам ученого, общие естественные потери населения Украины за 2027–2052 годы составят 5,2–7,1 миллиона человек, даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции.
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"При любом варианте демографической динамики в диапазоне между негативным и позитивным сценариями размеры группы трудоспособного населения на Украине к 2052 году могут сократиться до 9,5–11,9 миллиона, что будет в 1,9–2,3 раза ниже показателя 2022 года, когда он составлял 22,3 миллиона человек", – говорится в статье.
При этом, по его расчетам, во всех прогнозных вариантах группа населения старше 60-ти лет будет превосходить по численности группу детей и подростков до 15 лет в 2,7–3,4 раза.
«
"При столь существенном росте демографической нагрузки на работающее население государство будет вынуждено повышать пенсионный возраст, и с большой вероятностью к середине века 65-летней планкой оно не ограничится", – считает Сущий.
На Украине с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года – не менее 23 лет, в 65 лет – не менее 15 лет. При меньшем стаже назначается социальная пенсия.
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