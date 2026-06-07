Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник Пентагона Дэвид Пайн заявил, что Россия обладает огромным военным превосходством над ВСУ и наращивает преимущество в беспилотниках.
- По словам эксперта, Украина упустила шанс на более благополучный исход конфликта и может исчерпать свои людские ресурсы.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские войска наращивают превосходство, тогда как в ВСУ заканчиваются люди, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в эфире YouTube-канала.
"На сегодняшний день Россия <…> обладает огромным военным превосходством — и не только по численности личного состава, но и по артиллерии, авиации, по всем направлениям. Вместе с тем она наращивает преимущество в беспилотниках", — отметил он.
Аналитик добавил, что Киев упустил шанс на более благополучный исход конфликта.
"Стамбульское соглашение, которое так и не было подписано, было отличным предложением для Украины. По нему, Украина сохранила бы девяносто три процента своих международно признанных территорий. <…> Сейчас же <…> ситуация для нее только ухудшается. И чем дольше Киев будет откладывать подписание мирного соглашения с Россией, тем больше потеряет территорий. <…> При этом <…> Украина уже скоро может исчерпать свои людские ресурсы", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за минувшие сутки установили контроль над населенными пунктом Шевченко в Харьковской области. Бойцы уничтожили 911 беспилотников и четыре реактивных снаряда HIMARS. Суточные потери ВСУ составили 1275 военнослужащих, 77 единиц военной автомобильной техники и 16 бронированных машин.