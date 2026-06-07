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"Не моргнул глазом": на Западе пришли в ужас, увидев, на что пошли в Киеве - РИА Новости, 07.06.2026
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00:53 07.06.2026 (обновлено: 01:00 07.06.2026)
"Не моргнул глазом": на Западе пришли в ужас, увидев, на что пошли в Киеве

L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в театр военных действий

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание L'AntiDiplomatico утверждает, что Украина превращает территорию Европы в зону боевых действий.
  • Инцидент вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО, так как Румыния является членом Атлантического альянса.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина превращает территорию Европы в зону боевых действий, пишет издание L'AntiDiplomatico.
"Киев фактически продолжает превращать Европу и Средиземноморье в свой театр военных действий, и никто (или почти никто) из правительства ЕС не моргнул глазом", — говорится в публикации.
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Отмечается, что атаки украинских морских дронов в международных водах могут привести к драматическим последствиям для европейских стран.
"Морской дрон ВМС Украины взорвался в пятницу у побережья Румынии, недалеко от порта Констанца. <…> Киев подтвердил, что это был украинский дрон. <…> Инцидент, как уже случалось с использованием беспилотных летательных аппаратов, вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО. Румыния — член Атлантического альянса, и любой взрыв в ее территориальных водах мог бы вызвать гораздо более серьезную напряженность", — поясняют авторы статьи.
В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что взорвавшийся морской беспилотник похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.
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