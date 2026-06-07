Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание L'AntiDiplomatico утверждает, что Украина превращает территорию Европы в зону боевых действий.
- Инцидент вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО, так как Румыния является членом Атлантического альянса.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина превращает территорию Европы в зону боевых действий, пишет издание L'AntiDiplomatico.
"Киев фактически продолжает превращать Европу и Средиземноморье в свой театр военных действий, и никто (или почти никто) из правительства ЕС не моргнул глазом", — говорится в публикации.
Отмечается, что атаки украинских морских дронов в международных водах могут привести к драматическим последствиям для европейских стран.
"Морской дрон ВМС Украины взорвался в пятницу у побережья Румынии, недалеко от порта Констанца. <…> Киев подтвердил, что это был украинский дрон. <…> Инцидент, как уже случалось с использованием беспилотных летательных аппаратов, вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО. Румыния — член Атлантического альянса, и любой взрыв в ее территориальных водах мог бы вызвать гораздо более серьезную напряженность", — поясняют авторы статьи.
В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что взорвавшийся морской беспилотник похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.