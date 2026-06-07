"Не моргнул глазом": на Западе пришли в ужас, увидев, на что пошли в Киеве

L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в театр военных действий

© Фото : Office of the President of Ukraine Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом © Фото : Office of the President of Ukraine Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото