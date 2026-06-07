Стубб заявил, что не верит в угрозу странам Балтии со стороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в угрозу нападения России на страны Балтии.
- Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения РФ на НАТО сознательной провокацией.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в якобы существующую угрозу нападения России на Балтийские государства.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а сознательной провокацией.
Финский лидер добавил, что не понимает, зачем России "проверять, работает ли пятая статья Устава НАТО" о коллективной обороне.