Стубб заявил, что не верит в угрозу странам Балтии со стороны России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в якобы существующую угрозу нападения России на Балтийские государства.

Финский лидер добавил, что не понимает, зачем России "проверять, работает ли пятая статья Устава НАТО" о коллективной обороне.