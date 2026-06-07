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Стубб заявил, что не верит в угрозу странам Балтии со стороны России - РИА Новости, 07.06.2026
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14:31 07.06.2026 (обновлено: 16:48 07.06.2026)
Стубб заявил, что не верит в угрозу странам Балтии со стороны России

NZZ: Стубб не верит в угрозу нападения России на страны Балтии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в угрозу нападения России на страны Балтии.
  • Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения РФ на НАТО сознательной провокацией.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в якобы существующую угрозу нападения России на Балтийские государства.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а сознательной провокацией.
"Нет", — заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ), отвечая на вопрос, существует ли угроза нападения России на участников Североатлантического альянса, в частности на страны Балтии.
Финский лидер добавил, что не понимает, зачем России "проверять, работает ли пятая статья Устава НАТО" о коллективной обороне.
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