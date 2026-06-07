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Страховщик назвал возраст автомобиля с самым высоким риском угона - РИА Новости, 07.06.2026
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05:16 07.06.2026 (обновлено: 05:26 07.06.2026)
Страховщик назвал возраст автомобиля с самым высоким риском угона

Преступники чаще всего угоняют автомобили старше четырех лет

© Fotolia / Daniel JędzuraУгон автомобиля
Угон автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Fotolia / Daniel Jędzura
Угон автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автоугонщики в России проявляют наибольший интерес к автомобилям старше четырех лет, в то время как риск угона новых автомобилей минимален.
  • Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые автомобили марки Kia и премиальные Lexus.
  • Одним из наиболее эффективных способов предотвратить угон является установка современной противоугонной системы.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самый высокий интерес автоугонщики в России проявляют к автомобилям старше четырех лет, а риск угона нового транспорта – минимален, рассказал РИА Новости вице-президент группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов.
"Несмотря на то, что новые авто обычно находятся под прицелом угонщиков, минимальный риск угона сейчас характерен именно для них. Так, на машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% – двухлетние машины, а 10% – трехлетние. Подавляющая часть угонов приходится на транспорт старше четырех лет – 57% из угнанных автомобилей", - сказал Демидов.
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Согласно статистике страховщика, за первые четыре месяца 2026 года количество страховых случаев по риску "угон" оказалось более чем в два раза ниже показателей этого же периода 2025 года. Число угонов снижается не первый год: по сравнению с январем-апрелем 2024 года показатель снизился более чем в три раза.
По данным компании, среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые автомобили марки Kia и премиальные Lexus. При этом Lexus является и лидером по размеру страховых выплат из-за более высокой средней стоимости автомобилей бренда.
Одним из наиболее эффективных способов предотвратить угон является установка современной противоугонной системы, заявил Демидов. Владельцам автомобилей представительского класса он советует отдавать предпочтение спутниковым комплексам, так как благодаря им шанс оперативно отследить перемещение угнанной машины значительно повышается.
А для моделей среднего класса страховщик советует выбирать комбинированную систему. "Она может сочетать в себе, например, иммобилайзер с блокировкой запуска двигателя и разного рода механические системы. В том числе можно установить электромеханический замок для капота", – пояснил Демидов.
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