В Херсонской области при ударе ВСУ по мосту никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области пострадавших нет.
- Движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто, сообщил в воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет", - сказал Василенко.
По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.