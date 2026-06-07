"Кругом лишь золото". Ученые нашли мифический город из испанских рукописей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи раскрыли одну из тайн инков: недалеко от Куско обнаружили руины Анкокагуа, о котором до сих пор знали лишь из преданий. Между тем именно здесь произошли одни из самых кровавых событий в истории знаменитой империи. О научной сенсации — в материале РИА Новости.

Ответ прямо под ногами

Еще каких-нибудь 30 лет назад крутая возвышенность Такрачульо близ перуанской деревушки Пукара, где река Апуримак делает очередной крутой поворот, была ничем не примечательна. В середине 1990-х крестьяне пасли здесь скот и выращивали картофель.

Но все изменилось. Алисия Кирита — тогда выпускница факультета истории, а ныне профессор археологии Национального университета Сан-Антонио Абад-дель-Куско — заподозрила, что за невзрачным пейзажем скрывается нечто неизведанное.

"Изучая старинные атласы, составленные испанскими миссионерами, я выяснила, что на крутом берегу Апуримака некогда стояла инкская крепость. Может, даже целый город", — рассказывала она журналистам.

Проведя собственное расследование, Кирита убедилась, что движется верным курсом. Связалась с ведущим специалистом по культуре и религии инков — профессором из США Йоханом Рейнхардом. И в середине 2010-х в деревню Пукара нагрянула масштабная экспедиция.

Поначалу ученым не везло — в грунте попадались лишь черепки глиняной посуды. Слабо похоже на остатки крупного города. Однако четыре года назад произошел долгожданный прорыв.

"Однажды утром в сентябре 2022-го меня окрикнул один из помощников: "Босс! Мы что-то нашли!" Я рассмеялся — ведь накануне команда шутила про сокровища. А потом обернулся и увидел блеск золота", — вспоминает один из кураторов проекта, археолог Данте Уальпаюнка.

По его словам, многие исследователи за всю карьеру не находят ничего подобного. Из земли извлекли почти три тысячи золотых, серебряных и медных пайеток, множество других украшений. Все они, как показало радиоуглеродное датирование, изготовлены в начале XVI века из местных металлов. И служили в качестве деталей церемониальных одежд элиты.

Не те, кем кажутся

Глубже в грунте стали попадаться фрагменты драгоценных сосудов — чаш и кубков, которые индейцы использовали исключительно в ритуальных целях.

Раз налицо следы достатка и роскоши, разумно предположить, что в Такрачульо обитала знать. Возник вопрос: что заставило жрецов, вельмож и, возможно, правителей переселиться сюда на закате империи? Ведь в 1533-м испанцы камня на камне от нее не оставили.

© AP Photo / Sebastian Castaсeda Мужчина в традиционном костюме индейцев племени Инка © AP Photo / Sebastian Castaсeda Мужчина в традиционном костюме индейцев племени Инка

Команда Алисии провела параллель со знаменитым Мачу-Пикчу. Этот город высоко в горах был предназначен исключительно для представителей высшего класса. И именно там, как показали многолетние исследования, они укрывались от завоевателей накануне катастрофы.

Может, таких элитных убежищ было несколько? Предположение заманчивое. Только вот минувший сезон запутал исследователей еще больше. В ходе последних раскопок выяснилось, что по площади Такрачульо в разы превышает размеры Мачу-Пикчу. На почти 17 гектарах стояли каменные постройки различного назначения.

"На данный момент расчищено более 600 фундаментов. Кладка не столь идеальна, как в Мачу-Пикчу. Однако масштабы инфраструктуры поражают: целые районы жилых домов, кладбище, святилища и алтари. В Мачу-Пикчу я такого не видел", — поделился впечатлениями с журналистами один из руководителей раскопок, археолог Эмерсон Перейра.

В зоне некрополя, уточнил он, обнаружили несколько скелетов со следами насильственной смерти. Антропологи квалифицировали их как женские, и это пустило историческое расследование по ложному следу.

Дело в том, что в том же Мачу-Пикчу также находили групповые женские захоронения. Специалисты уверены: это "девы Солнца" — особая каста жриц при царе. Их участь незавидна: по прошествии нескольких лет при дворе стражники убивали юных красавиц, дабы чистота и целомудрие не были осквернены.

Однако генетический анализ показал, что среди скелетов из Такрачульо гораздо больше мужских. Более того, неподалеку раскопали ямы-тайники с гигантскими каменными ядрами, обсидиановыми наконечниками стрел и копий и другим оружием.

К тому же крутые тропы, ведущие на плато, были закрыты двухметровыми валунами. "Сперва мы сочли это естественным обрушением, — рассказал Эмерсон Перейра. — Но теперь считаем, что инки намеренно заблокировали входы. Вкупе с остальными фактами можно сделать вывод: городу пришлось серьезно обороняться от испанцев".

Новая версия напрашивалась сама собой.

Дело за малым

"В одной из хроник конкистадора Сьеса де Леоне описана мифическая цитадель Анкокагуа — один из важнейших храмовых комплексов империи. Место было богато природными залежами золота и серебра. Кроме того, здесь располагался главный оракул", — уточнила Алисия Кирита.

Ни в каких других документах, добавила она, это место силы не упоминается. Не оставил подсказок и Сьеса де Леоне. Однако несколько лет назад в одной из частных коллекций в Мадриде нашелся долгожданный ключ.

"Анонимный меценат передал часть ранее неизвестной рукописи испанского историка и военачальника Хуана де Бетансоса, написанной на языке кечуа. В документе не только описывается Анкокагуа, но и повествуется о его трагической истории. В частности, о битве, что произошла в последний год империи инков", — пояснила Кирита.

Согласно документу, в 1532-м Франсиско Писарро покорил индейцев хитростью — внес раскол в элиты. Но вскоре вспыхнули восстания, которые испанцы жестоко подавили. Одно из самых кровопролитных произошло именно в городе-цитадели на высоком плато к югу от Куско.

Бетансон приводит любопытную деталь: среди прочего завоевателей интересовали здешние золотоносные руды. Инки заблаговременно перекрыли подступы к ним, и конкистадоры начали изнурительную осаду.