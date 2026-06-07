ВСУ за сутки потеряли свыше 310 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Уничтожено свыше 310 военных ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 14 автомобилей.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ - ред.) и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, поражения были нанесены в районах населенных пунктов Райское ,Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Допрополье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровска ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика",- говорится в сообщении МО.
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