Рейтинг@Mail.ru
В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 07.06.2026
В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану

Галибаф: удар ЦАХАЛ по Ливану делает базы Израиля и США законными целями

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают базы и активы США и Израиля в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил.
  • Он добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей относительно Ливана показали, что "понимают только язык силы".
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи ранее заявил, что Иран решительно и "больно" ответит на удар армии Израиля по южному пригороду столицы Ливана.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Израиль предупредил США перед ударом по Бейруту, сообщают СМИ
Вчера, 18:40
"Морская блокада против иранского народа и зеленый свет, (который – ред.) сегодня США (дали – ред.) сионистскому режиму, превращают базы и активы США и режима в регионе в законные цели. Руки наших вооруженных сил, как всегда, развязаны", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х.
Спикер иранского парламента добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей относительно Ливана показали, что "понимают только язык силы".
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Израиль совершил почти 200 атак на больницы в Ливане с марта, сообщила ВОЗ
2 июня, 18:07
 
В миреИзраильСШАИранМохаммад-Багер ГалибафХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала