В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают базы и активы США и Израиля в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил.
- Он добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей относительно Ливана показали, что "понимают только язык силы".
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Спикер иранского парламента добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей относительно Ливана показали, что "понимают только язык силы".
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.