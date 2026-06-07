В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану

ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Спикер иранского парламента добавил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей относительно Ливана показали, что "понимают только язык силы".

Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.