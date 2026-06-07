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Посол России в ЦАР рассказал о плане эвакуации из-за риска Эболы - РИА Новости, 07.06.2026
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05:19 07.06.2026 (обновлено: 06:59 07.06.2026)
Посол России в ЦАР рассказал о плане эвакуации из-за риска Эболы

Посол в ЦАР Бикантов: планы эвакуации посольства постоянно разрабатывают

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Бикантов
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Александр Бикантов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что планы эвакуации посольства РФ разрабатываются на постоянной основе.
  • Планы актуальны и могут быть реализованы при различных видах угроз, включая санитарно-эпидемиологические и проблемы безопасности.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Планы эвакуации посольства РФ в ЦАР разрабатываются на постоянной основе, заявил РИА Новости посол России в стране Александр Бикантов, комментируя возможность эвакуации посольства из-за вспышки Эболы в соседней стране.
"Согласно требованиям Центра, в посольстве на постоянной основе разрабатываются и регулярно уточняются планы эвакуации сотрудников и членов семей, а также работников иных росзагранучреждений и соотечественников", - сказал он.
По словам посла, "данные планы актуальны и могут реализовываться при различных видах угроз - от санитарно-эпидемиологической до проблем безопасности".
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