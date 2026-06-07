Посол России в ЦАР рассказал о плане эвакуации из-за риска Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что планы эвакуации посольства РФ разрабатываются на постоянной основе.

Планы актуальны и могут быть реализованы при различных видах угроз, включая санитарно-эпидемиологические и проблемы безопасности.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Планы эвакуации посольства РФ в ЦАР разрабатываются на постоянной основе, заявил РИА Новости посол России в стране Александр Бикантов, комментируя возможность эвакуации посольства из-за вспышки Эболы в соседней стране.

"Согласно требованиям Центра, в посольстве на постоянной основе разрабатываются и регулярно уточняются планы эвакуации сотрудников и членов семей, а также работников иных росзагранучреждений и соотечественников", - сказал он.