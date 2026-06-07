Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что если Израиль ответит на иранскую атаку, конфликт продолжится.
- По его словам, такой конфликт будет длиться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если Израиль ответит на иранскую атаку, это "будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет".
"Если Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) нанесет ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет", – сказал американский лидер в интервью репортеру Axios Бараку Равиду, журналист опубликовал выдержки в Х.