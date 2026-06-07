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Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана - РИА Новости, 07.06.2026
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23:33 07.06.2026
Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана

Трамп прогнозирует многолетний конфликт, если Израиль ответит на иранскую атаку

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что если Израиль ответит на иранскую атаку, конфликт продолжится.
  • По его словам, такой конфликт будет длиться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если Израиль ответит на иранскую атаку, это "будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет".
"Если Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) нанесет ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет", – сказал американский лидер в интервью репортеру Axios Бараку Равиду, журналист опубликовал выдержки в Х.
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Вчера, 23:25
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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