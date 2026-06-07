Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту.
- Трамп также отметил, что иранская атака против Израиля не способствует переговорному процессу.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу, сообщил Fox News со ссылкой на американского лидера.
"Он (Трамп – ред.) сказал, что продолжающиеся сейчас иранские ракетные обстрелы Израиля, безусловно, не помогут переговорам", – продолжил журналист.