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Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана - РИА Новости, 07.06.2026
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23:06 07.06.2026 (обновлено: 23:08 07.06.2026)
Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана

Fox news: Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту.
  • Трамп также отметил, что иранская атака против Израиля не способствует переговорному процессу.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу, сообщил Fox News со ссылкой на американского лидера.
"Я спросил его о реакции на израильские удары по "Хезболле" в Бейруте, и президент Трамп сказал: "Я этим недоволен", – сказал ведущий телеканала в эфире.
"Он (Трамп – ред.) сказал, что продолжающиеся сейчас иранские ракетные обстрелы Израиля, безусловно, не помогут переговорам", – продолжил журналист.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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В миреБейрутИранИзраильДональд ТрампХезболла
 
 
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