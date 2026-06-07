Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп утверждает, что действия администрации Джо Байдена причинили людям огромный вред и разрушили их жизни.

Против Дональда Трампа в прошлом были возбуждены четыре уголовных дела, преследование было прекращено после его победы на выборах.

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти страны во главе с его предшественником Джо Байденом разрушали жизни людей.

"Администрация Байдена причинила людям огромный вред. Они совершали самоубийства, теряли работу, теряли семьи, жен. Теряли все, потому что правительство использовалось как оружие", - сказал Трамп в интервью NBC

По его словам, действия прошлых властей привели к разрушенным жизням.

"Люди пострадали от нечистых на руку полицейских, от использования государственных институтов как оружия против них", - сказал Трамп.