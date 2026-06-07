Администрация Байдена разрушала жизни, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что действия администрации Джо Байдена причинили людям огромный вред и разрушили их жизни.
- Против Дональда Трампа в прошлом были возбуждены четыре уголовных дела, преследование было прекращено после его победы на выборах.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти страны во главе с его предшественником Джо Байденом разрушали жизни людей.
По его словам, действия прошлых властей привели к разрушенным жизням.
"Люди пострадали от нечистых на руку полицейских, от использования государственных институтов как оружия против них", - сказал Трамп.
Против самого президента в прошлом были возбуждены четыре уголовных дела. Преследование было прекращено после победы Трампа на выборах.