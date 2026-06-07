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Администрация Байдена разрушала жизни, утверждает Трамп - РИА Новости, 07.06.2026
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18:44 07.06.2026
Администрация Байдена разрушала жизни, утверждает Трамп

Трамп утверждает, что власти США во главе с Байденом разрушали жизни людей

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что действия администрации Джо Байдена причинили людям огромный вред и разрушили их жизни.
  • Против Дональда Трампа в прошлом были возбуждены четыре уголовных дела, преследование было прекращено после его победы на выборах.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти страны во главе с его предшественником Джо Байденом разрушали жизни людей.
"Администрация Байдена причинила людям огромный вред. Они совершали самоубийства, теряли работу, теряли семьи, жен. Теряли все, потому что правительство использовалось как оружие", - сказал Трамп в интервью NBC.
По его словам, действия прошлых властей привели к разрушенным жизням.
"Люди пострадали от нечистых на руку полицейских, от использования государственных институтов как оружия против них", - сказал Трамп.
Против самого президента в прошлом были возбуждены четыре уголовных дела. Преследование было прекращено после победы Трампа на выборах.
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