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Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей - РИА Новости, 07.06.2026
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18:35 07.06.2026
Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей

Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с журналисткой

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей.
  • Он заявил, что выборы были сфальсифицированы, и обвинил телеканалы в нечестности.
  • Журналистка попросила президента продолжить интервью, но он был непреклонен.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей.
"Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии", - рассказал американский президент.
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Журналистка телеканала уточнила, есть ли у него какие-либо доказательства.
"Все, что мне нужно сделать - это смотреть и слушать", - парировал Трамп.
"Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания знает, что они сфальсифицированы... Представлено больше доказательств, чем когда-либо. Давайте поговорим о выборах в этой стране. Мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press (передача на телеканале NBC - ред.) нечестная, как и ABC, CBS и CNN - односторонние, нечестные телеканалы", - добавил он.
После Трамп попросил закончить интервью. Журналистка попросила президента США продолжить, но тот был непреклонен.
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