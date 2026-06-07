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СМИ: ВС США не понимают приказов Трампа о переброске солдат в Польшу - РИА Новости, 07.06.2026
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18:22 07.06.2026 (обновлено: 20:54 07.06.2026)
СМИ: ВС США не понимают приказов Трампа о переброске солдат в Польшу

AP: приказ Трампа о переброске солдат в Польшу вызвал непонимание в ВС США

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приказ президента США Дональда Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных, пишет Associated Press.
  • В статье отмечается, что Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров американского лидера по численности войск в Европе.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Приказ президента США Дональда Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных, пишет Associated Press.
"Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Дональда Трампа по численности войск в Европе", — говорится в материале.
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Как пишет издание, неопределенность в этом вопросе не только вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, но и может подорвать дух американской армии.
Ранее в мае Трамп сообщил о намерении вывести из Германии пять тысяч солдат из-за разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Издание Defense News сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу 2-ой бронетанковой бригады 1-ой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
Позднее Трамп объявил о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.
В настоящее время в республике расквартировано около десяти тысяч военнослужащих США.
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