СМИ: ВС США не понимают приказов Трампа о переброске солдат в Польшу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приказ президента США Дональда Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных, пишет Associated Press.
- В статье отмечается, что Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров американского лидера по численности войск в Европе.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Приказ президента США Дональда Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных, пишет Associated Press.
"Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Дональда Трампа по численности войск в Европе", — говорится в материале.
Как пишет издание, неопределенность в этом вопросе не только вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, но и может подорвать дух американской армии.
Ранее в мае Трамп сообщил о намерении вывести из Германии пять тысяч солдат из-за разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Издание Defense News сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу 2-ой бронетанковой бригады 1-ой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
Позднее Трамп объявил о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.
В настоящее время в республике расквартировано около десяти тысяч военнослужащих США.