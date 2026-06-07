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Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по некоторым вещам - РИА Новости, 07.06.2026
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18:11 07.06.2026
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по некоторым вещам

Трамп утверждает, что не согласен с Нетаньяху по ряду аспектов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по ряду аспектов.
  • Трамп считает, что атака по «Хезболлах» должна быть более точечной, и выразил готовность помочь в этом вопросе.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не согласен с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по ряду аспектов.
"Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь. Я хотел бы видеть более точечную атаку по "Хезболлах". Думаю, она должна быть более точечной, и мы можем помочь им с этим или можем рекомендовать Сирию", - сказал он в интервью NBC.
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Трамп тем не менее отметил, что хорошо ладит с израильским премьером.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуСШАДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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