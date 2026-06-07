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Трамп заявил, что не обещал не начинать новых войн - РИА Новости, 07.06.2026
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18:10 07.06.2026
Трамп заявил, что не обещал не начинать новых войн

Трамп заявил, что не обещал американцам не начинать новых войн

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн.
  • Президент США отметил, что для этих целей создавал "сильнейшие вооруженные силы в мире".
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн.
"Я не обещал не начинать войн", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
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Американский лидер при этом отметил, что для этих целей создавал "сильнейшие вооруженные силы в мире".
"Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? Я их создал", - заявил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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