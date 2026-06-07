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Трамп рассказал, до какого времени силы США останутся на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.06.2026
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17:57 07.06.2026
Трамп рассказал, до какого времени силы США останутся на Ближнем Востоке

Трамп: США останутся на Ближнем Востоке, пока ситуация с Ираном не разрешится

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе Ближнего Востока, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится.
  • Он не считает, что силы США на Ближнем Востоке находятся в опасности, и полагает.
  • По его словам, сохранение присутствия в регионе "стоит очень немного".
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе Ближнего Востока, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится.
"Может быть, мы их используем. Это маловероятно, но я думаю, мы сохраним их там до тех пор, пока все не завершится", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC на вопрос о силах США в регионе.
Как заявил Трамп, он не считает, что силы США на Ближнем Востоке находятся в опасности. Сохранять присутствие в регионе, по словам президента, для США "стоит очень немного".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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