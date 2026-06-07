Трамп рассказал, до какого времени силы США останутся на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе Ближнего Востока, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится.
- Он не считает, что силы США на Ближнем Востоке находятся в опасности, и полагает.
- По его словам, сохранение присутствия в регионе "стоит очень немного".
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе Ближнего Востока, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится.
Как заявил Трамп, он не считает, что силы США на Ближнем Востоке находятся в опасности. Сохранять присутствие в регионе, по словам президента, для США "стоит очень немного".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.