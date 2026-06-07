Если сделки с Ираном не будет, дело закончится военным путем, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном не будет заключена в короткие сроки, то США могут прибегнуть к военному пути.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Если сделка с Ираном не будет заключена в короткие сроки, то США закончат дело военным путем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Думаю, мы либо довольно быстро чего-то добьемся, либо доведем это до конца военным путем", – сказал он в интервью NBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.