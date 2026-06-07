Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил готовность к прямым переговорам с Моджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности.

По его словам, разговора между ним и верховным лидером Ирана еще не было.

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность к прямым переговорам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности в этом.

"Я бы это сделал, если бы он захотел", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC , комментируя возможность прямых переговоров с Хаменеи

При этом американский лидер сообщил, что до настоящего времени у него и верховного лидера Ирана еще не было разговора. Трамп также отметил "определенную храбрость" Хаменеи, но отказался сообщить, известно ли США местонахождение верховного лидера исламской республики.

"Я не хочу говорить, знаю я или нет, где он находится. Но есть высокая вероятность, что я знаю", - добавил он.

Ранее военный советник иранского лидера Мохсен Резаи сообщил, что верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи не будет встречаться с Трампом после того, как президент США заявлял, что его встреча с Хаменеи была бы возможна в случае достижения сделки по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.