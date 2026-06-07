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Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Хаменеи - РИА Новости, 07.06.2026
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17:42 07.06.2026
Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Хаменеи

Трамп заявил о готовности к диалогу с Хаменеи в случае его заинтересованности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил готовность к прямым переговорам с Моджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности.
  • По его словам, разговора между ним и верховным лидером Ирана еще не было.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность к прямым переговорам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности в этом.
"Я бы это сделал, если бы он захотел", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC, комментируя возможность прямых переговоров с Хаменеи.
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При этом американский лидер сообщил, что до настоящего времени у него и верховного лидера Ирана еще не было разговора. Трамп также отметил "определенную храбрость" Хаменеи, но отказался сообщить, известно ли США местонахождение верховного лидера исламской республики.
"Я не хочу говорить, знаю я или нет, где он находится. Но есть высокая вероятность, что я знаю", - добавил он.
Ранее военный советник иранского лидера Мохсен Резаи сообщил, что верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи не будет встречаться с Трампом после того, как президент США заявлял, что его встреча с Хаменеи была бы возможна в случае достижения сделки по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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