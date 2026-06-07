США заберут иранский уран независимо от исхода переговоров, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что США заберут уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров.
- Он подчеркнул, что в случае отсутствия сделки Вашингтон может применить военную силу для достижения своих целей.
- Трамп отметил, что США следят за ядерными объектами Ирана с помощью космических аппаратов и готовы предотвратить попытки забрать ядерный материал в обход Вашингтона.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США заберут уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров с исламской республикой.
"Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем вместе… если мы не заключим сделку, то очень жестко разнесем их военным путем и дождемся момента, прежде чем пойти (забирать уран - ред.)", - заявил он в интервью телеканалу NBC.
Трамп добавил, что по-прежнему намерен уничтожить запасы обогащенного урана после того, как США извлекут его с иранской территории, отметив, что пристально следит за попытками забрать ядерный материал в обход Вашингтона с помощью космических аппаратов для наблюдения.
"У нас есть камеры, наведенные на это (ядерные объекты Ирана - ред.). Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке", - сказал он ведущей телеканала.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.