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США заберут иранский уран независимо от исхода переговоров, заявил Трамп - РИА Новости, 07.06.2026
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17:29 07.06.2026
США заберут иранский уран независимо от исхода переговоров, заявил Трамп

Трамп: США заберут уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что США заберут уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров.
  • Он подчеркнул, что в случае отсутствия сделки Вашингтон может применить военную силу для достижения своих целей.
  • Трамп отметил, что США следят за ядерными объектами Ирана с помощью космических аппаратов и готовы предотвратить попытки забрать ядерный материал в обход Вашингтона.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США заберут уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров с исламской республикой.
"Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем вместе… если мы не заключим сделку, то очень жестко разнесем их военным путем и дождемся момента, прежде чем пойти (забирать уран - ред.)", - заявил он в интервью телеканалу NBC.
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Трамп добавил, что по-прежнему намерен уничтожить запасы обогащенного урана после того, как США извлекут его с иранской территории, отметив, что пристально следит за попытками забрать ядерный материал в обход Вашингтона с помощью космических аппаратов для наблюдения.
"У нас есть камеры, наведенные на это (ядерные объекты Ирана - ред.). Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке", - сказал он ведущей телеканала.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
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