Рейтинг@Mail.ru
Конфликт США и Ирана не является бесконечной войной, утверждает Трамп - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 07.06.2026
Конфликт США и Ирана не является бесконечной войной, утверждает Трамп

Трамп: конфликт США и Ирана не является бесконечной войной

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что конфликт с Ираном не является бесконечной войной.
  • По его словам, значительная часть трех месяцев конфликта проходила в формате прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американский конфликт с Ираном не является бесконечной войной.
"Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим уже три месяца, причем значительная часть этого времени проходила в формате довольно хорошего прекращения огня", – сказал он в интервью NBC.
Трамп также поделился, что не любит "бесконечные войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Трамп исключил разморозку иранских активов до сделки с Тегераном
Вчера, 17:08
 
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала