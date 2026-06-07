Конфликт США и Ирана не является бесконечной войной, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что конфликт с Ираном не является бесконечной войной.
- По его словам, значительная часть трех месяцев конфликта проходила в формате прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американский конфликт с Ираном не является бесконечной войной.
"Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим уже три месяца, причем значительная часть этого времени проходила в формате довольно хорошего прекращения огня", – сказал он в интервью NBC.
Трамп также поделился, что не любит "бесконечные войны".