Трамп исключил разморозку иранских активов до сделки с Тегераном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном.
- Разморозка активов и снятие санкций возможны после достижения сделки, если Тегеран проделает "хорошую работу".
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном.
"Нет", – ответил он в интервью NBC на вопрос о том, готов ли разморозить иранские активы или снять санкции до сделки.