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Трамп исключил разморозку иранских активов до сделки с Тегераном - РИА Новости, 07.06.2026
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17:08 07.06.2026
Трамп исключил разморозку иранских активов до сделки с Тегераном

Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения сделки

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном.
  • Разморозка активов и снятие санкций возможны после достижения сделки, если Тегеран проделает "хорошую работу".
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном.
"Нет", – ответил он в интервью NBC на вопрос о том, готов ли разморозить иранские активы или снять санкции до сделки.
Трамп допустил, что это последует за достижением сделки, если Тегеран проделает "хорошую работу".
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