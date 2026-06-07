При стрельбе в Огайо пострадали 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При стрельбе рядом с фестивалем в Толедо пострадали 12 человек.
- Огнестрельные ранения у пострадавших подтвердил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. В полиции Толедо в американском штате Огайо уточнили, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек.
Ранее СМИ со ссылкой на власти города сообщали о восьми пострадавших при стрельбе
"Двенадцать человек получили огнестрельные ранения", – сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан в ходе пресс-конференции.
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