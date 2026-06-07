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При стрельбе в Огайо пострадали 12 человек - РИА Новости, 07.06.2026
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04:35 07.06.2026 (обновлено: 04:36 07.06.2026)
При стрельбе в Огайо пострадали 12 человек

При стрельбе рядом с фестивалем в Огайо в Толедо пострадали 12 человек

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При стрельбе рядом с фестивалем в Толедо пострадали 12 человек.
  • Огнестрельные ранения у пострадавших подтвердил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. В полиции Толедо в американском штате Огайо уточнили, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек.
Ранее СМИ со ссылкой на власти города сообщали о восьми пострадавших при стрельбе
"Двенадцать человек получили огнестрельные ранения", – сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан в ходе пресс-конференции.
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В США произошла стрельба в синагоге
12 марта, 20:31
 
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