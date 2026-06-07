В Татарстане завели дело на мужчину, жестоко избившего девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Заинске мужчина жестоко избил девушку, инцидент попал на видео.
- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по трем статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти.
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям возбуждено на мужчину в Заинске, который жестоко избил женщину, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина за одежду выволакивает из подъезда девушку и бросает ее на асфальт между скамейкой и мусоркой. Он неоднократно бьет не подающую признаков жизни девушку ногами по лицу и туловищу, требуя ответить, к кому она убежала, и заявляя: "Моя женщина - убью". По данным Telegram-каналов, все произошло в Заинске, потерпевшая - сожительница мужчины, в настоящее время она в больнице.
В МВД по Татарстану РИА Новости сообщили, что мужчина задержан, проводится проверка.
"По версии следствия, 4 июня на улице Никифорова в городе Заинск мужчина нанес телесные повреждения женщине. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по пункту "з" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Заинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.
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5 ноября 2025, 17:22