Российская таможня предупредила об очередях со стороны Эстонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Новый режим работы КПП Нарва-1 на эстонской стороне с 15 июня 2026 года может оказать влияние на формирование очередей на этом пункте пропуска, при этом режим работы российского пункта пропуска не изменится - МАПП Ивангород продолжит работать круглосуточно, сообщила Санкт-Петербургская таможня.

"В целях синхронизации работы сопредельных пунктов пропуска через границу проход физических лиц через МАПП Ивангород по направлению в Эстонскую Республику будет осуществляться также с 7.00 до 19.00. При этом все лица, прошедшие через КПП Нарва - 1 в Эстонии около 19.00, смогут проследовать в Российскую Федерацию и пройти пограничный (паспортный) и таможенный контроль в МАПП Ивангород и после указанного времени", - сказал начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, слова которого приводятся в сообщении.