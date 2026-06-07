Российская таможня предупредила об очередях со стороны Эстонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 15 июня 2026 года эстонская сторона сокращает режим работы пункта пропуска Нарва-1 на 4 часа: пропуск лиц будет осуществляться с 7:00 до 19:00 по московскому времени ежедневно.
- Новый график работы КПП Нарва-1 может повлиять на формирование очередей перед пунктом пропуска на эстонской стороне.
- Режим работы российского пункта пропуска МАПП Ивангород не изменится, он продолжит работать круглосуточно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Новый режим работы КПП Нарва-1 на эстонской стороне с 15 июня 2026 года может оказать влияние на формирование очередей на этом пункте пропуска, при этом режим работы российского пункта пропуска не изменится - МАПП Ивангород продолжит работать круглосуточно, сообщила Санкт-Петербургская таможня.
"Санкт-Петербургская таможня информирует: с 15 июня 2026 года эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска, расположенного на российско-эстонской границе в городе Нарве. Пропуск лиц через пешеходный сегмент КПП Нарва-1 будет осуществляться с 7.00 до 19.00 по московскому времени ежедневно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, новый график работы КПП Нарва-1 на эстонской стороне может оказать влияние на формирование очередей перед этим пунктом пропуска.
"В связи с наступившим сезонным отпускным периодом и школьными каникулами в России и Эстонии возможно увеличение числа лиц, желающих пересечь российско-эстонскую границу. При этом новый график работы КПП Нарва-1 может оказать влияние на формирование очередей перед пунктом пропуска на эстонской стороне", - отмечается в сообщении.
Как сообщила Санкт-Петербургская таможня, график работы российского пункта пропуска не изменится, МАПП Ивангород продолжит работать круглосуточно.
"В целях синхронизации работы сопредельных пунктов пропуска через границу проход физических лиц через МАПП Ивангород по направлению в Эстонскую Республику будет осуществляться также с 7.00 до 19.00. При этом все лица, прошедшие через КПП Нарва - 1 в Эстонии около 19.00, смогут проследовать в Российскую Федерацию и пройти пограничный (паспортный) и таможенный контроль в МАПП Ивангород и после указанного времени", - сказал начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, слова которого приводятся в сообщении.