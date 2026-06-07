Политолог рассказал об опасной для Пашиняна тактике оппозиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционные партии в Армении учли ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь не пересекаются по электорату, считает местный политолог Тигран Кочарян.

По его словам, это плохая новость для правящего "Гражданского договора" премьер-министра Никола Пашиняна.

Эксперт полагает, что чем будет выше явка на выборах, тем меньше у "Гражданского договора" шансов на победу.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Оппозиционные партии в Армении учли ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь не пересекаются по электорату, это плохо для правящего "Гражданского договора" премьер-министра Никола Пашиняна, считает армянский политолог Тигран Кочарян.

В воскресенье в Армении состоятся парламентские выборы.

"Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются. Второй президент Армении и лидер блока "Армения" Роберт Кочарян – это про внешнюю политику и наказание Пашиняна. "Сильная Армения Самвела Карапетяна – про экономику, рабочие места и тому подобное. "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – села и социалка. "Крылья Единства" Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов", - сказал Кочарян РИА Новости.

Тем самым они отошли от тактики предыдущих выборов в 2021 году, когда все "боролись за одну и ту же электоральную группу и когда на выборы не пришли 51% избирателей". Сейчас же, полагает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у "Гражданского договора" шансов на победу.