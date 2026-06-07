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Политолог рассказал об опасной для Пашиняна тактике оппозиции - РИА Новости, 07.06.2026
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06:28 07.06.2026 (обновлено: 09:00 07.06.2026)
Политолог рассказал об опасной для Пашиняна тактике оппозиции

Политолог Кочарян: Пашинян рискует от смены тактики оппозиции в Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционные партии в Армении учли ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь не пересекаются по электорату, считает местный политолог Тигран Кочарян.
  • По его словам, это плохая новость для правящего "Гражданского договора" премьер-министра Никола Пашиняна.
  • Эксперт полагает, что чем будет выше явка на выборах, тем меньше у "Гражданского договора" шансов на победу.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Оппозиционные партии в Армении учли ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь не пересекаются по электорату, это плохо для правящего "Гражданского договора" премьер-министра Никола Пашиняна, считает армянский политолог Тигран Кочарян.
В воскресенье в Армении состоятся парламентские выборы.
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"Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются. Второй президент Армении и лидер блока "Армения" Роберт Кочарян – это про внешнюю политику и наказание Пашиняна. "Сильная Армения Самвела Карапетяна – про экономику, рабочие места и тому подобное. "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – села и социалка. "Крылья Единства" Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов", - сказал Кочарян РИА Новости.
Тем самым они отошли от тактики предыдущих выборов в 2021 году, когда все "боролись за одну и ту же электоральную группу и когда на выборы не пришли 51% избирателей". Сейчас же, полагает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у "Гражданского договора" шансов на победу.
"И такая смена тактики - плохая новость для самого Пашиняна. Он ведь опирается на бюрократию и силовиков. Последние годы щедро задабривал их высокими зарплатами и премиями. Кроме того, есть люди, которые считают Пашиняна таким "человеком из своей среды", простым. Чтобы убедить их в этом, он чавкает, когда кушает пирожки (речь про видеоролики, которые премьер выкладывает в соцсетях). По истории с силовиками в аэропорте, которые тщательно всех проверяют, видно, что Пашинян сильно нервничает", - отметил Кочарян.
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