Тайвань задействовал корабли береговой охраны в ответ на операцию Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай провел специальную операцию в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань.

Береговая охрана Тайваня задействовала пять кораблей и патрульные катера для отслеживания перемещений китайских судов.

Китай заявил, что операция стала необходимой мерой в ответ на переговоры Японии и Филиппин по разграничению морских акваторий к востоку от Тайваня.

ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Администрация Тайваня задействовала корабли береговой охраны в ответ на проведение правоохранительной операции Китаем к востоку от острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

В субботу министерство транспорта КНР сообщило, что 6 июня организовало проведение специальной операции в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань

"Береговая охрана (Тайваня - ред.) заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования", - сообщает CNA.

Отмечается, что береговая охрана острова задействовала пять кораблей и патрульные катера.

В министерстве транспорта КНР отмечали, что операция стала необходимой мерой в ответ на одностороннее объявление Японией Филиппинами о начале переговоров по "разграничению морских акваторий" к востоку от китайского острова Тайвань, что, по заявлению китайской стороны, серьезно нарушает территориальный суверенитет и морские права и интересы КНР.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, деловые и неформальные возобновились в конце 1980-х. С 1990-х контактируют через неправительственные организации.