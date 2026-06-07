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Тайвань задействовал корабли береговой охраны в ответ на операцию Китая - РИА Новости, 07.06.2026
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07:03 07.06.2026
Тайвань задействовал корабли береговой охраны в ответ на операцию Китая

Тайвань задействовал корабли береговой охраны в ответ на спецоперацию Китая

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай провел специальную операцию в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань.
  • Береговая охрана Тайваня задействовала пять кораблей и патрульные катера для отслеживания перемещений китайских судов.
  • Китай заявил, что операция стала необходимой мерой в ответ на переговоры Японии и Филиппин по разграничению морских акваторий к востоку от Тайваня.
ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Администрация Тайваня задействовала корабли береговой охраны в ответ на проведение правоохранительной операции Китаем к востоку от острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).
В субботу министерство транспорта КНР сообщило, что 6 июня организовало проведение специальной операции в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань.
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"Береговая охрана (Тайваня - ред.) заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования", - сообщает CNA.
Отмечается, что береговая охрана острова задействовала пять кораблей и патрульные катера.
В министерстве транспорта КНР отмечали, что операция стала необходимой мерой в ответ на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о начале переговоров по "разграничению морских акваторий" к востоку от китайского острова Тайвань, что, по заявлению китайской стороны, серьезно нарушает территориальный суверенитет и морские права и интересы КНР.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, деловые и неформальные возобновились в конце 1980-х. С 1990-х контактируют через неправительственные организации.
Власти КНР неоднократно подчеркивали, что никто не сможет остановить неизбежное воссоединение Китая, а сепаратистские силы на Тайване "подобны богомолу, пытающемуся остановить колесницу".
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