Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 16 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов в Запорожской области.
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 16 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области.
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