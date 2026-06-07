ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ.
- Противник потерял более 120 боевиков, два танка и другую технику.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял более 120 военных и два танка, сообщает в воскресенье Минобороны России.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны.
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