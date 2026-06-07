ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял более 120 военных и два танка, сообщает в воскресенье Минобороны России.