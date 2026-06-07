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ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 07.06.2026
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12:09 07.06.2026 (обновлено: 12:38 07.06.2026)
ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли свыше 120 боевиков и два танка в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ.
  • Противник потерял более 120 боевиков, два танка и другую технику.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял более 120 военных и два танка, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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