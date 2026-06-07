Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией.

Он заявил, что верит в необходимость переговоров европейских лидеров с Путиным.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией.

"Они (отношения с РФ - ред.) по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними... Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения", - заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung ( NZZ ).

Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств с Россией, Стубб заявил, что верит в их необходимость.

« "Да, я верю, что мы должны говорить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - отметил он.

На вопрос о том, готов ли он выступить в роли посредника, Стубб отвечать отказался.

Германия, "В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз, если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция Великобритания , а если и это не удастся, то мы должны искать другой формат", - добавил Стубб.

По мнению президента Финляндии , переговоры с РФ Европа должна вести вместе с США , в то же время задаваясь вопросом, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины интересам Европы.

"Если нет - а в определенных аспектах это и правда так - мы должны активно выступить. Но скоординированно", - заявил Стубб.