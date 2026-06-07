Стубб признал необходимость разговора с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией.
- Он заявил, что верит в необходимость переговоров европейских лидеров с Путиным.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
"Они (отношения с РФ - ред.) по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними... Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения", - заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств с Россией, Стубб заявил, что верит в их необходимость.
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"Да, я верю, что мы должны говорить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - отметил он.
На вопрос о том, готов ли он выступить в роли посредника, Стубб отвечать отказался.
"В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз, если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция, Германия, Великобритания, а если и это не удастся, то мы должны искать другой формат", - добавил Стубб.
"Если нет - а в определенных аспектах это и правда так - мы должны активно выступить. Но скоординированно", - заявил Стубб.
Президент Финляндии ранее заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему ее предложили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Хельсинки никаких обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.
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