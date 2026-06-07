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В Огайо произошла массовая стрельба - РИА Новости, 07.06.2026
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02:16 07.06.2026 (обновлено: 09:48 07.06.2026)
В Огайо произошла массовая стрельба

В Огайо произошла массовая стрельба, множество пострадавших госпитализированы

© AP Photo / Paul SancyaПолиция рядом с местом, где произошла стрельба на фестивале в Толидо в штате Огайо
Полиция рядом с местом, где произошла стрельба на фестивале в Толидо в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Paul Sancya
Полиция рядом с местом, где произошла стрельба на фестивале в Толидо в штате Огайо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Толидо в штате Огайо произошла массовая стрельба.
  • Большое число пострадавших госпитализировали.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. В Толидо в штате Огайо произошла массовая стрельба, пострадали несколько человек, сообщили в местной полиции.
"Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения", — говорится в ее заявлении в соцсети Х.
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Как уточняется, ранения получили 12 человек.
По данным силовиков, инцидент произошел неподалеку от места проведения фестиваля.
Идет розыск подозреваемых. Полиция считает, что их может быть двое, а перестрелку они устроили друг с другом.
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