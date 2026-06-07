В Огайо произошла массовая стрельба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Толидо в штате Огайо произошла массовая стрельба.
- Большое число пострадавших госпитализировали.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. В Толидо в штате Огайо произошла массовая стрельба, пострадали несколько человек, сообщили в местной полиции.
"Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения", — говорится в ее заявлении в соцсети Х.
Как уточняется, ранения получили 12 человек.
По данным силовиков, инцидент произошел неподалеку от места проведения фестиваля.
Идет розыск подозреваемых. Полиция считает, что их может быть двое, а перестрелку они устроили друг с другом.
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