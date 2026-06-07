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В комитете конгресса по разведке считают, что США возобновят удары в Иране - РИА Новости, 07.06.2026
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05:10 07.06.2026
В комитете конгресса по разведке считают, что США возобновят удары в Иране

Конгрессмен Фэллон допустил возобновление ударов по Ирану

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комитетов палаты представителей США по вооруженным силам и разведке Пэт Фэллон считает, что Штаты возобновят удары на территории Ирана.
  • Фэллон полагает, что США не удастся договориться с Ираном о полном открытии Ормузского пролива и вывозе урана.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Член комитетов палаты представителей США по вооруженным силам и разведке Пэт Фэллон считает, что Штаты возобновят удары на территории Ирана.
Журналист телеканала Fox News задала республиканцу вопрос, следует ли властям США, по его мнению, возобновить удары в Иране.
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"Думаю, что это неизбежно случится", - ответил конгрессмен.
Фэллон полагает, что США не удастся договориться с Ираном о полном открытии Ормузского пролива и вывозе урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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В миреСШАИранТегеран (город)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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