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В США сбили бойскаутский воздушный шар, приняв его за НЛО - РИА Новости, 07.06.2026
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04:30 07.06.2026
В США сбили бойскаутский воздушный шар, приняв его за НЛО

Военные США уничтожили воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США уничтожили воздушный шар бойскаутов, приняв его за НЛО.
  • Для уничтожения шара была использована ракета стоимостью около 500 тысяч долларов.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные США уничтожили бойскаутский воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов, приняв его за НЛО, сообщает газета New York Post со ссылкой на видео Пентагона и бывшего главу управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика.
"Американские ВВС отправили (истребитель - ред.) F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой "вторгающейся" сфере над озером Гурон, и он уничтожил его, вероятно, ракетой AIM-9 Sidewinder… объект принадлежал команде бойскаутов", - пишет издание.
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Как уточняется в публикации, стоимость такой ракеты составляет около 500 тысяч долларов.
Киркпатрик отметил, что шар был запущен бойскаутами в рамках исследовательского проекта и успел "облететь планету восемь раз", прежде чем его сбили в США.
Уничтожение бойскаутского воздушного шара произошло через неделю после завершения инцидента с китайским аэростатом, который администрация экс-президента США Джо Байдена долго не решалась сбить.
Кроме того, глава спецуправления Пентагона рассказал еще об одном случае, когда американский пилот отчитался о встрече с НЛО, обладающим "возможностями, как у стелс-самолетов", после чего выстрелил в него ракетой, однако объект оказался фольгированным воздушным шаром из супермаркета.
Видео уничтожения воздушного шара бойскаутов было опубликовано Пентагоном в рамках обнародования второй партии документов об НЛО.
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