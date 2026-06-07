При стрельбе в Огайо пострадали восемь человек

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в городе Толедо в американском штате Огайо, ожидается, что они выживут, сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра города Уэйда Капсукиевича.

О стрельбе рядом с фестивалем в Толедо ранее сообщали в местной полиции. Также там сообщали о том, что ведут поиски злоумышленников.