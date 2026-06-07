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При стрельбе в Огайо пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.06.2026
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04:18 07.06.2026 (обновлено: 04:31 07.06.2026)
При стрельбе в Огайо пострадали восемь человек

При стрельбе в Толидо в Огайо пострадали восемь человек

© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Полицейские штата Огайо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При стрельбе в городе Толидо в американском штате Огайо пострадали восемь человек.
  • Ожидается, что все пострадавшие выживут.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в городе Толедо в американском штате Огайо, ожидается, что они выживут, сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра города Уэйда Капсукиевича.
О стрельбе рядом с фестивалем в Толедо ранее сообщали в местной полиции. Также там сообщали о том, что ведут поиски злоумышленников.
"Были ранены восемь человек и, как ожидается, все пострадавшие выживут", - сообщил местный телеканал WTOL 11, ссылаясь на главу города.
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