Американские СМИ пугают население на северо-востоке США непогодой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой сильного ветра, гроз и внезапных паводков.
- В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Питтсбург и Филадельфия, объявлен второй уровень угрозы из пяти.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Свыше 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой непогоды – мощного ветра и гроз, сообщают СМИ.
"Летняя жара сменяется кратковременным похолоданием, пока сильные грозы в выходные угрожают 50 миллионам человек на северо-востоке США", – сообщает Fox Weather.
Как отмечает телеканал ABC, основной опасностью станут разрушительные порывы ветра, град и молнии.
В ряде крупных городов – Нью-Йорке, Питтсбурге, Филадельфии – объявлен второй уровень угрозы из пяти, добавляет он.
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27 мая 2024, 22:48