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Американские СМИ пугают население на северо-востоке США непогодой - РИА Новости, 07.06.2026
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01:47 07.06.2026
Американские СМИ пугают население на северо-востоке США непогодой

На северо-востоке США объявили второй уровень угрозы непогоды

© AP Photo / Ross D. FranklinГроза в США
Гроза в США - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Гроза в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой сильного ветра, гроз и внезапных паводков.
  • В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Питтсбург и Филадельфия, объявлен второй уровень угрозы из пяти.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Свыше 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой непогоды – мощного ветра и гроз, сообщают СМИ.
"Летняя жара сменяется кратковременным похолоданием, пока сильные грозы в выходные угрожают 50 миллионам человек на северо-востоке США", – сообщает Fox Weather.
Как отмечает телеканал ABC, основной опасностью станут разрушительные порывы ветра, град и молнии.
"Сильные грозы угрожают миллионам человек, от Техаса до Миссури сохраняется риск внезапных паводков", – пишет АВС.
В ряде крупных городов – Нью-Йорке, Питтсбурге, Филадельфии – объявлен второй уровень угрозы из пяти, добавляет он.
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