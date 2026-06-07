СМИ: США хотят использовать иранские активы для покрытия ущерба союзникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
- Американская сторона рассмотрит возможность направить эти активы на устранение ущерба, нанесенного ранее.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
По данным агентства, "США сделают иранские активы доступными" для союзников в Персидском заливе для поддержки их восстановления и возмещения ущерба, который может быть им нанесен в будущем.
"США также рассмотрят возможность направить эти активы на устранение ущерба, нанесенного ранее", - добавляет Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.