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СМИ: США хотят использовать иранские активы для покрытия ущерба союзникам - РИА Новости, 07.06.2026
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00:41 07.06.2026
СМИ: США хотят использовать иранские активы для покрытия ущерба союзникам

Reuters: США хотят покрыть ущерб союзникам в Персидском Заливе активами Ирана

© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли в Персидском заливе
Американские военные корабли в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли в Персидском заливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
  • Американская сторона рассмотрит возможность направить эти активы на устранение ущерба, нанесенного ранее.
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
По данным агентства, "США сделают иранские активы доступными" для союзников в Персидском заливе для поддержки их восстановления и возмещения ущерба, который может быть им нанесен в будущем.
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"США также рассмотрят возможность направить эти активы на устранение ущерба, нанесенного ранее", - добавляет Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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