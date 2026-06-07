Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику в адрес последних перед парламентскими выборами, сообщила газета Journal du Dimanche.
- Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают высказывания, противоречащие официальной риторике.
ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать в интернете критику в адрес последних перед парламентскими выборами, сообщила газета Journal du Dimanche.
"Для борьбы с "диссидентством" армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки. Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, которые противоречат официальной риторике", - говорится в статье.
Вся информация, компрометирующая премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит через дополнительные фильтры, установленные французскими специалистами в киберсфере, пишет издание.
Отмечается, что соответствующее соглашение между Парижем и Ереваном было подписано в начале мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон посетил Армению с визитом, в ходе которого он заявил, что не считает свою поддержку нынешних властей Армении и Молдавии вмешательством в дела этих стран.
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.