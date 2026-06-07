Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 июня: российскими авиабомбами ФАБ-500 уничтожен ПУ БПЛА - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 07.06.2026

Спецоперация, 7 июня: российскими авиабомбами ФАБ-500 уничтожен ПУ БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Авиабомбы ФАБ-500. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта управления (ПУ) беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации (ПВД) в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФАБ-500, сообщили в военном ведомстве.
Также силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину
Вчера, 16:35
Более того, за сутки нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА ВСУ.
По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1320 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин ВСУ.

Успехи на СВО

Эффективные удары российских операторов БПЛА по маршрутам снабжения между Харьковом и Сумами вынудили ВСУ перестраивать маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".
Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили минометную позицию ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. Там же сообщили, что операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки.
Саперы группировки войск РФ "Север" за неделю уничтожили свыше 60 взрывоопасных предметов, обнаруженных в приграничных районах, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Суслик". По его словам, большая часть опасных находок была выявлена мирными жителями на сельскохозяйственных полях и огородах частных домовладений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:26
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Метеор".
Операторы беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск "Юг" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ на славянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Захарова ждет ответа о взрыве дрона ВСУ в Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов. Представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за "бесконечное русофобское вранье", а также когда страна перестанет финансировать киевский режим. В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.

У ВСУ дела плохи

Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Фрагмент боеприпаса после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина
Вчера, 17:30

Пушилин назвал оставшиеся линии укрепления ВСУ на фронте в ДНР

Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка являются городами, где осталась основная линия укреплений противника, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.

Зверство ВСУ

Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Грин".
ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинский войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"Закошмарить" работников ЗАЭС и жителей Энергодара - задача Киева

Киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и населения города-спутника ЗАЭС Энергодара, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Отец Маска о Донбассе

Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от убийств киевским режимом, заявил в беседе с РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Лихачев предположил, зачем ВСУ обстреливают Энергодар
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаРумынияДенис ПушилинМария ЗахароваИлон МаскВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала