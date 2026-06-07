МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта управления (ПУ) беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации (ПВД) в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФАБ-500, сообщили в военном ведомстве.

Также силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Более того, за сутки нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА ВСУ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1320 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин ВСУ.

Успехи на СВО

Эффективные удары российских операторов БПЛА по маршрутам снабжения между Харьковом Сумами вынудили ВСУ перестраивать маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".

Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили минометную позицию ВСУ в районе Константиновки ДНР , сообщили в Минобороны России. Там же сообщили, что операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки.

Саперы группировки войск РФ "Север" за неделю уничтожили свыше 60 взрывоопасных предметов, обнаруженных в приграничных районах, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Суслик". По его словам, большая часть опасных находок была выявлена мирными жителями на сельскохозяйственных полях и огородах частных домовладений.

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области , сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Метеор".

Операторы беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск "Юг" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ на славянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Захарова ждет ответа о взрыве дрона ВСУ в Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов. Представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за "бесконечное русофобское вранье", а также когда страна перестанет финансировать киевский режим. В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.

У ВСУ дела плохи

Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Пушилин назвал оставшиеся линии укрепления ВСУ на фронте в ДНР

Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка являются городами, где осталась основная линия укреплений противника, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно.

Запорожской области. Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе . Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра

Зверство ВСУ

Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области , сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Грин".

ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом , движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Украинский войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев

"Закошмарить" работников ЗАЭС и жителей Энергодара - задача Киева

Алексей Лихачев. Киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и населения города-спутника ЗАЭС Энергодара, считает генеральный директор " Росатома

Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Отец Маска о Донбассе