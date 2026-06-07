МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта управления (ПУ) беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации (ПВД) в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФАБ-500, сообщили в военном ведомстве.
Также силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Более того, за сутки нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА ВСУ.
По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1320 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин ВСУ.
Успехи на СВО
Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".
Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили минометную позицию ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. Там же сообщили, что операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки.
Саперы группировки войск РФ "Север" за неделю уничтожили свыше 60 взрывоопасных предметов, обнаруженных в приграничных районах, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Суслик". По его словам, большая часть опасных находок была выявлена мирными жителями на сельскохозяйственных полях и огородах частных домовладений.
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Метеор".
Операторы беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск "Юг" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ на славянском направлении, сообщили в Минобороны России.
Захарова ждет ответа о взрыве дрона ВСУ в Румынии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов. Представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за "бесконечное русофобское вранье", а также когда страна перестанет финансировать киевский режим. В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.
У ВСУ дела плохи
Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Пушилин назвал оставшиеся линии укрепления ВСУ на фронте в ДНР
Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка являются городами, где осталась основная линия укреплений противника, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на попытки со стороны ВСУ оттянуть время, насколько это возможно.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Зверство ВСУ
Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Грин".
ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинский войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Закошмарить" работников ЗАЭС и жителей Энергодара - задача Киева
Киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и населения города-спутника ЗАЭС Энергодара, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Отец Маска о Донбассе
Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от убийств киевским режимом, заявил в беседе с РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.