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ВС России уничтожили редкий шведский танк в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2026
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ВС России уничтожили редкий шведский танк в Харьковской области

Бойцы «Севера» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили шведский танк STRV-103 в Харьковской области.
  • Танк был поражен в капонире после того, как координаты цели передали командованию.
  • Для гарантированного пробития брони инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Метеор".
"В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области", - рассказал офицер.
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По его словам, в ходе выявления техники противника в тыловых районах на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию по штатным каналам связи, после чего к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Он подчеркнул, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью для гарантированного пробития брони без возможности последующего восстановления техники.
"Метеор" пояснил, что STRV-103 разработан в 1960-х годах и снят с вооружения Швеции в 90-х. Машина отличается отсутствием башни, а наведение 105-мм орудия осуществляется за счет гидравлической системы корпуса.
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