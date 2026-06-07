ВСУ бросают в бой у села Шевченко насильно мобилизованных

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.