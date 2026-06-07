Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск РФ «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.
- Российские силовые структуры сообщили, что продолжительность жизни насильно мобилизованных солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ в среднем составляет 2–3 месяца с момента мобилизации.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения группировки войск РФ "Север" установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, сообщило российское военное ведомство в субботу.
"Продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает 2-3 месяцев с момента мобилизации", - рассказал собеседник агентства, добавив, что эти данные признают инструкторы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
По его словам, допросы военнопленных показали, что противник задействует у села Шевченко боевые группы ВСУ, укомплектованные украинцами, насильно мобилизованными в апреле этого года.
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