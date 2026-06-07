Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают в бой у села Шевченко насильно мобилизованных - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 07.06.2026 (обновлено: 08:07 07.06.2026)
ВСУ бросают в бой у села Шевченко насильно мобилизованных

РИА Новости: ВСУ кидают в бой у Шевченко мобилизованных, они живут три месяца

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск РФ «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.
  • Российские силовые структуры сообщили, что продолжительность жизни насильно мобилизованных солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ в среднем составляет 2–3 месяца с момента мобилизации.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ кидают в бой у освобожденного российскими силами Шевченко в Харьковской области насильно мобилизованных из 58-й мотопехотной бригады, в среднем они живут два-три месяца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения группировки войск РФ "Север" установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, сообщило российское военное ведомство в субботу.
"Продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает 2-3 месяцев с момента мобилизации", - рассказал собеседник агентства, добавив, что эти данные признают инструкторы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
По его словам, допросы военнопленных показали, что противник задействует у села Шевченко боевые группы ВСУ, укомплектованные украинцами, насильно мобилизованными в апреле этого года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала