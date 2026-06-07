Советник по безопасности Стармера прибыл на переговоры по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне.

В воскресенье Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер намерены провести встречу на Даунинг-стрит по поводу возможных переговоров с Россией.

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Пауэлл прибыл в резиденцию британского премьера в одиночку и раньше лидеров.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в феврале делегацию Великобритании Женеве , где проходили переговоры России, США Украины , возглавлял Пауэлл.

Пауэлл является одним из ярых сторонников интервенцианизма в кабинете Стармера.

В 2007 году он выступил с развернутой речью в защиту западных интервенций в других странах.

В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии , и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.

Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.

Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.