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Советник по безопасности Стармера прибыл на переговоры по Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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20:16 07.06.2026
Советник по безопасности Стармера прибыл на переговоры по Украине

Советник по безопасности Стармера Пауэлл прибыл на переговоры по Украине

© AP Photo / LEFTERIS PITARAKISДжонатан Пауэлл
Джонатан Пауэлл - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / LEFTERIS PITARAKIS
Джонатан Пауэлл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне.
  • В воскресенье Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер намерены провести встречу на Даунинг-стрит по поводу возможных переговоров с Россией.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер в воскресенье намерены провести встречу на Даунинг-стрит по поводу возможных переговоров с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину
Вчера, 16:35
Пауэлл прибыл в резиденцию британского премьера в одиночку и раньше лидеров.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в феврале делегацию Великобритании в Женеве, где проходили переговоры России, США и Украины, возглавлял Пауэлл.
Пауэлл является одним из ярых сторонников интервенцианизма в кабинете Стармера.
В 2007 году он выступил с развернутой речью в защиту западных интервенций в других странах.
В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии, и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
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