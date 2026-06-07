Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне.
- В воскресенье Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер намерены провести встречу на Даунинг-стрит по поводу возможных переговоров с Россией.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера, прибыл на переговоры по Украине в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер в воскресенье намерены провести встречу на Даунинг-стрит по поводу возможных переговоров с Россией.
Пауэлл прибыл в резиденцию британского премьера в одиночку и раньше лидеров.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в феврале делегацию Великобритании в Женеве, где проходили переговоры России, США и Украины, возглавлял Пауэлл.
Пауэлл является одним из ярых сторонников интервенцианизма в кабинете Стармера.
В 2007 году он выступил с развернутой речью в защиту западных интервенций в других странах.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.