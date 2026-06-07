В горах КБР погиб парапланерист из Москвы, проводится проверка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чегемском районе Кабардино-Балкарии погиб 68-летний парапланерист из Москвы.
- По факту гибели парапланериста проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Пожилой парапланерист из Москвы погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, по факту его гибели проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону.
"Проводится проверка по факту гибели парапланериста в Чегемском районе… По предварительным данным, 7 июня 2026 года 68-летний житель города Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина осуществлял полет самостоятельно, без инструктора.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз.
Южная транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после гибели парапланериста проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.