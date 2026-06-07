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В горах КБР погиб парапланерист из Москвы, проводится проверка - РИА Новости, 07.06.2026
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14:28 07.06.2026 (обновлено: 16:03 07.06.2026)
В горах КБР погиб парапланерист из Москвы, проводится проверка

СК: пожилой парапланерист из Москвы погиб в горах КБР, проводится проверка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чегемском районе Кабардино-Балкарии погиб 68-летний парапланерист из Москвы.
  • По факту гибели парапланериста проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Пожилой парапланерист из Москвы погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, по факту его гибели проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону.
"Проводится проверка по факту гибели парапланериста в Чегемском районе… По предварительным данным, 7 июня 2026 года 68-летний житель города Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина осуществлял полет самостоятельно, без инструктора.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз.
Южная транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после гибели парапланериста проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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