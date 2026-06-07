В горах КБР погиб парапланерист из Москвы, проводится проверка

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Пожилой парапланерист из Москвы погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, по факту его гибели проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Южная транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после гибели парапланериста проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.