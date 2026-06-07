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Сирия закрыла небо на юге и прекратила работу аэропорт Дамаска - РИА Новости, 07.06.2026
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23:22 07.06.2026 (обновлено: 23:27 07.06.2026)
Сирия закрыла небо на юге и прекратила работу аэропорт Дамаска

Сирия закрыла небо на юге и прекратила работу аэропорт Дамаска на 12 часов

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное воздушное пространство над югом Сирии закрыто.
  • Международный аэропорт Дамаска прекращает работу на 12 часов.
ДОХА, 7 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска прекращает работу на 12 часов, закрыто воздушное пространство над югом Сирии, сообщило в воскресенье вечером сирийское управление гражданской авиации.
"Временное закрытие южных воздушных коридоров и прекращение операций в международном аэропорту Дамаска на 12 часов", - сообщили в управлении.
Ранее, по сообщению сирийского гостелевидения, взрывы прозвучали в небе над Дамаском после того, как Иран выпустил ракеты в сторону Израиля.
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