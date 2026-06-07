Книгу Симоньян на фестивале "Красная площадь" раскупили за считаные часы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все экземпляры книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" раскупили за считаные часы на XII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
- XII книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в центре столицы с 4 по 7 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" на XII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве раскупили за считаные часы, сообщили в издательстве "АСТ Нонфикшн".
"Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" (16+) раскупили за считаные часы", - говорится в сообщении в канале издательства в "Макс".
XII книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в центре столицы с 4 по 7 июня. В 16 тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.