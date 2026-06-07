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Книгу Симоньян на фестивале "Красная площадь" раскупили за считаные часы - РИА Новости, 07.06.2026
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21:42 07.06.2026 (обновлено: 22:59 07.06.2026)
Книгу Симоньян на фестивале "Красная площадь" раскупили за считаные часы

Книгу Симоньян на фестивале "Красная площадь" раскупили за несколько часов

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все экземпляры книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" раскупили за считаные часы на XII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
  • XII книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в центре столицы с 4 по 7 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" на XII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве раскупили за считаные часы, сообщили в издательстве "АСТ Нонфикшн".
"Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" (16+) раскупили за считаные часы", - говорится в сообщении в канале издательства в "Макс".
XII книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в центре столицы с 4 по 7 июня. В 16 тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.
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ОбществоМоскваМаргарита СимоньянКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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