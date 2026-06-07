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Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 07.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:31 07.06.2026 (обновлено: 20:56 07.06.2026)
Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"

Симоньян провела встречу с читателями на книжном фестивале "Красная площадь"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
  • Она анонсировала выход аудиокниги по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра", а также поделилась информацией о новой книге "Не первая любовь. Исповедь горя и радости".
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках XII книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Они благодарили Симоньян за ее творчество, рассказывали личные истории и просили подписать экземпляры книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
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«

"Спасибо вам за добрые слова. Я точно им не могу соответствовать, потому что таким щедрым словам не может ни один живой человек соответствовать. Но я очень постараюсь заслужить", — сказала она.

Участники встречи задавали автору вопросы по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Главред медиагруппы "Россия сегодня" анонсировала выход аудиокниги и рассказала, что уже записала восемь глав.
Читатели также интересовались содержанием новой книги "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", выход которой запланирован в сентябре. Симоньян сообщила, что уже отдала ее в корректуру.
«

"Эта книга автобиографическая, но она написана абсолютно в стиле романа. Не в таком стиле, как пишутся биографии, автобиографии, мемуары, — она написана в литературном стиле", — рассказала она.

Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В 16 тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.
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