Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
- Она анонсировала выход аудиокниги по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра", а также поделилась информацией о новой книге "Не первая любовь. Исповедь горя и радости".
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках XII книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Они благодарили Симоньян за ее творчество, рассказывали личные истории и просили подписать экземпляры книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
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"Спасибо вам за добрые слова. Я точно им не могу соответствовать, потому что таким щедрым словам не может ни один живой человек соответствовать. Но я очень постараюсь заслужить", — сказала она.
Участники встречи задавали автору вопросы по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Главред медиагруппы "Россия сегодня" анонсировала выход аудиокниги и рассказала, что уже записала восемь глав.
Читатели также интересовались содержанием новой книги "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", выход которой запланирован в сентябре. Симоньян сообщила, что уже отдала ее в корректуру.
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"Эта книга автобиографическая, но она написана абсолютно в стиле романа. Не в таком стиле, как пишутся биографии, автобиографии, мемуары, — она написана в литературном стиле", — рассказала она.
Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В 16 тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.
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