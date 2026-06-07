Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе.
- Беспилотники были сбиты в Ленинском и Балаклавском районах.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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