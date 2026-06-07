Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе объявили воздушную тревогу.
- Это уже пятое оповещение в городе за воскресенье.
- Наземный и морской общественный транспорт прекратил работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Это уже пятое оповещение о воздушной тревоге в городе за воскресенье.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс" в 19.47 мск.
В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
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